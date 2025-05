Fabio Soli e Itas Trentino: la sfida per lo Scudetto continua in gara4

Come Angelo Lorenzetti due anni fa, anche Fabio Soli rischia di lasciare l’Itas Trentino vincendo lo Scudetto. Ma nel suo caso la gioia sarebbe ancor più grande dato che il 45enne non hai mai festeggiato la conquista del tricolore (l’anno scorso ha alzato la Champions). Soli ha parlato così in previsione di gara4: "Anche in gara3 è emersa qualche sbavatura ed imprecisione – ha detto il tecnico, prossimo ct della Slovenia, incarico già ufficializzato e al 99% coach della Rana Verona - che però siamo riusciti ad accettare con serenità, elemento che dobbiamo custodire e portare anche a per il prossimo incontro se vorremo interrompere il fattore campo che sta imperversando in questa serie. Tutte le tre gare sono state contraddistinte da diverse sbavature da parte di entrambe, ma sono sempre state vinte da chi è riuscita ad affrontare con serenità e pazienza i problemi incontrati. Sappiamo che sarà una partita diversa da quella appena giocata, ci sarà da soffrire in tutti i fondamentali perché la Lube ha una qualità di gioco davvero notevole e sa esprimere momenti di altissima pallavolo. Abbiamo però il sogno di portare a casa lo Scudetto e per avverarlo daremo fondo a tutte le nostre energie".

an. sc.