Fabio Soli: "Gara3 sarà la vera finale tra Itas Trentino e Lube"

Alla vigilia del 106° confronto tra le due società (bilancio 58-47 per la Lube, siamo invece 3-3 in stagione sempre con affermazioni interne), ha parlato Fabio Soli, il tecnico dell’Itas Trentino. "Le prime due sfide della serie sono state molto differenti fra di loro e hanno visto le due squadre sfruttare al massimo le proprie caratteristiche di fronte al pubblico amico. Ora mi aspetto scenari ancora più estremi rispetto a quelli vissuti nelle precedenti partite; saremo ancor più sottoposti alla necessità di ottenere il risultato al cospetto di un avversario che farà di tutto per impedircelo. Questa è la storia delle finali dei playoff e questa sarà la sfida in campo. Il profondo rispetto per il nostro avversario necessita una eguale considerazione per il nostro talento e per le nostre capacità".

Queste le considerazioni del coach trentino, al passo d’addio perché a quanto pare allenerà Verona (oltre alla Slovenia).

Per l’ex Garcia Fernandez: "La vera finale inizia con gara3, dopo che le due squadre si sono spartite le prime due partite dominando la scena in casa. Sarà una sfida ancora più difficile rispetto alle precedenti, ma possiamo nuovamente giocarla di fronte al nostro pubblico, di sicuro si può fare meglio di quanto visto in gara2. Daremo il massimo perché con questa tappa comincia di fatto una nuova serie".

an. sc.