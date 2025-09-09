Fahr: "Serenità e fiducia la nostra forza"

La nazionale delle meraviglie è rientrata ieri a Malpensa accolta da un mazzo di fiori per ogni giocatrice, aspettendo di tornare dal Presidente della Repubblica Mattarella che ormai ha l’abitudine di ospitare le ragazze del volley. Una folla ha abbracciato l’Italia campione del mondo appena scesa dall’aereo, al ritorno dalla Thailandia.

Sarah Fahr, è vero che Anna Danesi le ha detto: ’sei la centrale più forte del mondo’ prima che lei prendesse i muri decisivi nel tie-break della finale mondiale?

"Diciamo che ero un po’ in difficoltà, credo che si sia visto..."

Da fuori si capiva che la caviglia infortunata in semifinale non era a posto.

"Non era solo la caviglia, alla fine con le punture sono riuscita a giocare, anche se non riuscivo comunque a spingere come al solito. La sera prima avevo dormito poco, avevo fatto terapia fino a tardi, un mix di emozioni. Ma non è una scusante, nella finale non ho fatto il mio solito nei primi quattro set. Ero arrabbiata con me stessa, perché non riuscivo a giocare come avrei voluto, e stavo anche pensando troppo. Quindi Anna per farmi stare più tranquilla mi ha fatto sentire il suo supporto, è stato bello".

Non per la Turchia...Comunque questo conferma il livello di autonomia che avete come squadra.

"Credo che sia uno dei principali punti di forza del nostro gruppo, da quando è arrivato Julio abbiamo raggiunto un livello di serenità nel gruppo che ci permesse di avere tanta consapevolezza, di sapere quello che valiamo, soprattutto sappiamo che ci siamo l’una per le altre. In finale ho avuto io una giornata un po’ così, in altre partite altre compagne, ma c’è sempre stato l’equilibrio della squadra a colmare le lacune individuali".

Quando ha stampato quel muro che cosa ha pensato?

"Non lo so nemmeno io, anche dopo l’ultimo punto è stato strano. Io avevo già versato tutte le mie lacrime dopo la semifinale, che è sempre la partita dello scoglio, quella che ti dice se potrai arrivare al tuo sogno oppure no. Domenica dopo la vittoria mi dicevo no, non è vero. Quando cade l’adrenalina poi ci vuole sempre un po’ di tempo per realizzare quello che hai fatto".

Si sente svuotata dopo una vittoria o un traguardo?

"No, è che la vita di noi sportivi è un susseguirsi di tanti eventi, nel mio caso per fortuna sempre importanti, con tante vittorie. Me le godo poco anche per questo".

Non è un peccato?

"Certo che lo è, chi mi sta intorno me lo rinfaccia sempre. Ma non posso farci niente. Penso che in futuro riuscirò a capire davvero, a realizzare appieno tutto quello che sto facendo e a godermela. Prima continuerò a pensare alla prossima partita".

Adesso stacca?

"Sì ma resto a Conegliano che ormai è casa. Il club ci ha dato nove giorni di riposo, li passerò col mio fidanzato e con gli amici, farò qualche intervista e andrò in montagna a rilassarmi, a ricaricare le batterie. Ma la testa comunque è già catapultata sulla stagione col club".

Tra Conegliano e nazionale, lei sta collezionando strisce vincenti incredibili. Ci pensate o non vi interessa, in realtà?

"Onestamente questa è una cosa che sentite più voi della stampa o i tifosi rispetto a noi giocatori, perché noi abbiamo la tendenza a pensare sempre alla prossima partita, step by step, cancellando subito il passato. Io alcuni numeri di queste serie non li ricordo neanche. Fa piacere raggiungere dei record, ma alla fine conta quello che vinci e che vincerai".

Come è affrontare da avversario il suo allenatore del club, Santarelli, che la conosce benissimo?

"Un po’ è strano, ma comunque vedere facce amiche in una competizione così lunga, persone con le quali ti trovi bene, anche solo per un saluto magari in sala da pranzo, è bello. Alla fine lo sport, soprattutto quello di squadra, ti porta a condividere tanto con le persone, ti ci affezioni. Daniele nella Turchia ha praticamente lo staff di Conegliano, quindi conosce i miei punti di forza e quelli di debolezza, ma è sempre una bella emozione".

Soprattutto per chi alla fine vince, Sarah...