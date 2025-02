FALCONARA, IL RITORNO DI UN GRANDE ATLETA. Ficosecco, 45 anni e non sentirli: "Giocherò in B e a beach volley»

Uno scudetto, il record di medaglie conquistate al campionato italiano assoluto di beach volley, 5 volte king of the beach (altro record assoluto in Italia), ma Paolo Ficosecco si è tolto varie soddisfazioni anche nel volley: tricolore giovanile, miglior palleggiatore italiano under 14, protagonista tra i grandi in A2 e A1. Con Falconara e non solo. Ma vuol continuare. Almeno per ora. A proposito di Falconara. Sabato Ficosecco, 45 anni, tornerà a indossare quella gloriosa maglia al PalaBadiali (ore 18, contro Bottega). "Sarà probabilmente il mio ultimo anno agonistico" attacca il regista dorico. In attesa, per ora raddoppia. "In questo inverno mi sto allenando con continuità. Sto partecipando al campionato di A con il mio team beach volley school Ancona. E per la prima volta vivrò anche una nuova esperienza, quella di partecipare contemporaneamente a due campionati: uno di volley e uno di beach volley. Tornerò a palleggiare, lo farò a casa. Ci sono emozioni e richiami a cui non puoi certo restare indifferente. Quando Mauro Talleri, Manu Ravellino e Luciano Marchetti mi hanno contattato per propormi questa pazza quanto affascinante idea non ci ho pensato molto e ho abbracciato il progetto di poter riassaporare a 45 anni suonati il taraflex del Palabadiali". Sarà un gradito ritorno. "Tornerò a palleggiare a Falconara, in B , rivivrò quelle che sono state emozioni e un percorso straordinario lungo oltre un decennio tra giovanili e serie A1 e A2".