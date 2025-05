Federica Carletti confermata alla Megabox: obiettivo Europa dopo una stagione di successi

La Megabox Ondulati del Savio conferma la schiacciatrice Federica Carletti che nella scorsa stagione è arrivata a Vallefoglia dalla Reale Mutua Fenera Chieri. In precedenza ha disputato quattro stagioni in A2, le prime due alla Sorelle Ramonda Montecchio Maggiore e le successive alla Futura Busto Arsizio e quindi alla Eurospin Ford Pinerolo. A Pinerolo ha disputato il suo primo campionato in A1 nel 2022-23, sono seguiti una stagione a Busto Arsizio con la Uyba e poi la breve esperienza a Chieri.

Queste le parole di Federica dopo l’avvenuta confermano: "Per me è stata una stagione un po’ diversa dal solito: sono arrivata a dicembre, una cosa che non mi era mai successo prima, e all’inizio non sapevo cosa aspettarmi. Ma da lì è iniziato qualcosa di speciale. Abbiamo vissuto momenti bellissimi, come la qualificazione alla Coppa Italia, dove abbiamo avuto Conegliano nei quarti di finale. Anche se il risultato non è stato a nostro favore, è stato un traguardo importante che ci ha dato fiducia e consapevolezza. Poi il 3-2 contro Milano nei playoff scudetto: una partita incredibile, nonostante la sconfitta, con una Vitrifrigo Arena piena, carica, e con tutto l’amore dei tifosi e di chi ama la pallavolo a Pesaro E infine il finale perfetto: la vittoria dei Playoff Challenge e l’accesso all’Europa".

"Sono davvero felice per i risultati raggiunti – prosegue Carletti – frutto del grande lavoro fatto in palestra delle mie compagne, dello staff, sempre presente e pronto a supportarci, e soprattutto della società, che, personalmente mi ha permesso di respirare di nuova aria di casa. Grazie a loro l’anno ha preso una direzione diversa, positiva, e mi ha ricambiato entusiasmo e serenità. La prossima stagione ci porterà sicuramente più impegno, soprattutto per la coppa europea, ma è anche una grande opportunità. Sono sicura che con il lavoro e la passione che la società e lo staff stanno mettendo nel costruire la squadra, potremo toglierci grandi soddisfazioni e magari anche in Europa".

b.t.