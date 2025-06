Federico Roberti resta alla Virtus Volley Fano: obiettivo crescita e costanza

La Virtus Volley Fano conferma Federico Roberti, che aveva richieste in Superlega e A2, terzo miglior schiacciatore di A2 con 390 punti (dietro solo a Cavuto e Randazzo, ma davanti a Terpin). Dopo le stagioni nelle giovanili, in A3 ed in Nazionale (Europei under 20, Mondiali under 21 e ancora Europei under 22), un altro anno in una categoria che potrebbe lanciare definitivamente il fiore all’occhiello della società marchigiana. Il classe 2004 non si tira indietro, anzi, rilancia: "Sarò più pronto e preparato – afferma Federico Roberti – dopo aver giocato un anno a certi livelli, vorrei migliorare e trovare quella costanza che in alcune occasioni è venuta a mancare". Cominetti, Cavuto, Sette, Terpin e Randazzo sono alcuni tra i giocatori più ammirati da Roberti: "Assolutamente – risponde – per stare al loro passo dovrei crescere in ricezione e migliorare l’attacco su palla alta, obiettivi che perseguirò quest’anno". Nel girone di andata Roberti ha disputato delle gare straordinarie. Ne possiamo ricordare tre, a cavallo tra andata e ritorno: 26 punti con Prata, 36 con Ravenna e 25 con Macerata, oltre al filotto di battute vincenti che ha permesso a Fano di vincere lo scontro chiave contro Reggio Emilia. Il giovane fanese però non si scompone: "Il segreto per giocare ad alti livelli rimane quello di fare un salto di qualità dal punto di vista mentale, cercare di migliorarsi ed evolversi dal punto di vista tattico e tecnico. E poi naturalmente divertirsi. Come squadra vogliamo puntare a riconfermare la categoria e magari fare qualcosa di più".

b.t.