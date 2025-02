Federvolley. Elezioni nazionali, Sità vice presidente. Sarà il braccio operativo di Manfredi

Un fiore all’occhiello per la pallavolo toscana. All’assemblea federale di Rimini che ha confermato Giuseppe Manfredi alla presidenza per il prossimo quadriennio olimpico col 96,8% dei consensi, Elio Sità è stato eletto vicepresidente insieme all’altro candidato, il milanese Massimo Sala. Il voto ha così premiato il dirigente calabrese di nascita ma fiorentino di adozione che nell’ultimo quadriennio aveva ricoperto il ruolo di consigliere federale, apprezzato in campo nazionale e dalle società toscane che ne avevano appoggiato all’unanimità la candidatura ai vertici della federazione. Sità è da sempre una delle massime espressioni del volley toscano e nazionale come dirigente e come organizzatore essendosi reso promotore e artefice degli eventi che si sono svolti in anni più o meno recenti nella nostra città e nella nostra regione: due Europei e due Mondiali e altre manifestazioni di ato livelli della Fivb – la federazione internazionale – solo per citare quelli degli ultimi anni. Dal 1996 sino a quattro anni fa è stato, a più riprese. anche presidente del Comitato regionale Fipav, e dal 2003 è anche presidente della Azzurra Volley San Casciano che ha assunto nel tempo la attuale denominazione di Il Bisonte Azzurra Volley Firenze.

"È una grande soddisfazione – confessa Sità – che rappresenta il coronamento del mio lungo percorso di dirigente nell’ambito della pallavolo. Ma la mia elezione vuole essere anche il riconoscimento a una regione quale la Toscana, la quinta in Italia per tesserati, società, attività agonistica e promozione a livello giovanile, che ha voluto sostenermi. In questo momento sento quindi dover ringraziare tutti quelli che hanno voluto che li rappresentassi in un movimento che ci rende orgogliosi".

f. m.