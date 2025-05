Femac Trestina domina Bizzaglia Pomezia: ventesima vittoria stagionale in serie B2

FEMAC TRESTINA 3

BIZZAGLIA POMEZIA 0

(25-17, 25-13, 25-20)

TRESTINA: Mazza 14, Borzetta 9, Vibi 7, Zani 5, Saia 5, Malesardi 4, Lillacci (L1), Valentini 5, Casareale 1, Cincinelli, Tornesi (L2). N.E. – Baruffi, Martinelli, All. Francesco Brighigna.

POMEZIA: Miliani 10, Prete 6, Ruani 5, Avellini 2, Michelessi 1, Parra 1, Rinaldi (L), Miulli 3, Evangelista, Testa. N.E. – Bernardis, De Stefano. All. Piero Camiolo.

Arbitri: Ilaria Zoffoli e Francesco Pio Schino.

TRESTINA – Infila la ventesima vittoria stagionale e resta nei quartieri nobili del campionato la Femac Trestina. Nell’ultima partita del girone di ritorno di serie B2 femminile, le bianconere stendono in soli tre set il fanalino di coda e festeggiano. Poco ha potuto una Bizzaglia Pomezia ormai retrocessa da tempo ed incapace di opporre una valida resistenza. L’incisività di Mazza in attacco e l’efficacia di Saia in battuta, sono stati i punti di forza delle altotiberine in un match approcciato al meglio. Vinti agevolmente i primi due set, le padrone di casa sino un po’ sedute ed hanno reso l’incontro meno monotono, alla fine, però, è stata la battuta a fare la differenza e a regalargli il successo.