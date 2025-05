Femac Trestina vince a Genova nei play-off di serie B2 femminile

GENOVA

FEMAC TRESTINA

3

(25-23, 20-25, 24-26, 22-25)

GENOVA: Fabbrini 13, Rissetto 11, Stagnaro 8, Moretto 7, Piccardi 4, Vieri 3, Fossa (L1), Magini 2, Thior 1, Gilardi, Battilana. N.E. – Milani, Bulla (L2). All. Matteo Zanoni.

TRESTINA: Malesardi 22, Martinelli 11, Zani 11, Mazza 6, Vibi 6, Baruffi 6, Lillacci (L1), Valentini 4, Borzetta 2, Saia. N.E. – Casareale, Cincinelli, Tornesi (L2). All. Francesco Brighigna.

Arbitri: Rebecca Vannini e Yuri Armellani.

GENOVA – Buona la prima nei play-off di serie B2 femminile per la Femac Trestina, la compagine altotiberina si afferma in trasferta. Le bianconere avevano cominciato male perdendo il primo set, poi sono andate in progressione ed hanno battuto la Rimont Progetti Genova. Quattro set che hanno dato ragione alle ospiti, apparse più ciniche e determinate nei momenti topici del match, con una Giulia Malesardi protagonista assoluta. Per le umbre poteva andare anche meglio, comunque, a voler cercare il pelo nell’uovo, infatti, non si può non rilevare l’altissimo numero di errori commessi. Per contro, la battuta e l’attacco hanno fatto il loro ottimo lavoro. Mercoledì sera al palasport di via Unione Sovietica c’è gara-due.