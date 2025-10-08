Festa nella Capitale con le nazionali e i due ct dei record. Mattarella poi Meloni. Azzurri al giro d’onore

Come quattro anni fa, il giro d’onore del volley sarà completo. E stavolta sarà una festa doppia: oggi le nazionali femminile e maschile di pallavolo, entrambe vincitrici dei recenti mondiali, saranno ricevute sia dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che dalla Premier Giorgia Meloni.

L’evento sul piano sportivo ha un precedente che risale al millennio scorso: soltanto l’Unione Sovietica fu capace di vincere il mondiale nella stessa edizione con maschi e femmine, l’ultima volta nel 1960. Ma gli azzurri hanno comunque battuto alcuni record assoluti: De Giorgi è diventato il primo al mondo a vincere cinque titoli iridati, tre da giocatore e due da alllenatore, Velasco ha firmato l’accoppiata tra Olimpiadi e Mondiali in un anno come solo Pozzo e Rudic, ed è diventato il secondo tecnico a vincere il mondiale sia con i maschi che con le femmine.

Ieri sera i due gruppi si sono ritrovati in una festa privata organizzata dalla Fipav del presidente Giuseppe Manfredi, in una location nel cuore di Roma dove si sono radunati atleti, staff tecnici e dirigenti. Oggi dalle 16 le due squadre, insieme agli staff e all’intera delegazione Fipav, con Manfredi e con il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, saranno accolte al Quirinale dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’ultima volta il presidente fu molto colpito dalle parole di Fefé De Giorgi, che spiegò bene il significato del motto ’Noi, Italia’, e del capitano Simone Giannelli (che sarà anche il protagonista delle cover story del nostro mensile QS Sport Magazine di sabato 18 ottobre).

Mattarella si è sempre distinto per la vicinanza al mondo dello sport in generale e a quello del volley in particolare, dimostrando di aver seguito con attenzione le partite delle formazioni azzurre.

Dopo il Presidente della Repubblica, quella del Consiglio: le due nazionali si sposteranno dal Quirinale a Palazzo Chigi per incontrare la premier Giorgia Meloni. Secondo quanto si legge sul sito del Governo, l’appuntamento per alle 17.30. E poi in serata le nazionali concluderanno il giro delle....istituzioni come ospiti di "Porta a Porta" da Bruno Vespa (alle 23.45 su Rai 1).