Final Four Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia punta al titolo a Lodz

Dieci giorni all’appuntamento più importante della stagione, le final four della Champions League in programma a Lodz sono l’evento più atteso dell’anno e chiuderanno definitivamente il periodo agonistico. Andare in vacanza con una vittoria sarebbe quanto di meglio si possa sperare ed è per questo che tutta l’attenzione adesso è rivolta al fine settimana del 16-18 maggio. Due squadre polacche, una turca ed una italiana, si contenderanno il trofeo più prestigioso riservato ai club.

La Sir Sicoma Monini Perugia ci arriva con qualche incertezza nel gioco che si è evidenziata nell’ultimo mese, ma con la consapevolezza di avere le carte in regola per conquistare quel titolo che ancora le manca nella sua già ricca bacheca. Del periodo parla l’opposto tunisino Wassim Ben Tara: "A Piacenza è stata una partita emozionante, soprattutto al tie-break, dove abbiamo salvato sei palle-match. È stato bellissimo, è un regalo per il futuro come ci ha detto coach Angelo Lorenzetti, andare in champions league nella prossima stagione era importante sia per la società sia per noi. A mente fredda, penso che dopo gara-tre di semifinale scudetto Civitanova Marche abbia trovato una grande fiducia, alzando anche il livello del gioco. In fase break hanno battuto bene e questo ha fatto la differenza nei match successivi. Dopo la coppa Italia, lo staff tecnico ha chiesto di giocare più veloci con Giannelli, all’inizio è stato un po’ impegnativo adattarsi, ma dopo qualche settimana e lavoro ripetuto sta andando meglio. Ogni giorno lavoriamo per far meglio. Martedì prossimo voleremo in Polonia".