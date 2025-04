Finale A1 Pallavolo: Itas Trentino sfida Cucine Lube Civitanova

Sarà Itas Trentino-Cucine Lube Civitanova la finale dell’80° campionato di A1 di pallavolo maschile. Un remake perché entrambe l’hanno guadagnata due anni dopo l’ultima volta e nel 2023 i dolomitici ebbero la meglio 3-2 detronizzando i biancorossi reduci da 3 tricolori. La formazione di Soli (da febbraio anche ct della Slovenia) ha primeggiato in regular season chiudendo con 57 punti come Perugia, ma davanti alla Sir per differenza reti e così era certa di avere sempre il fattore campo nei playoff. Contro la Lube (46 punti) disporrà del suo palas per 3 incontri sugli eventuali 5. Uno squadrone quello gialloblù, spettatore già da giovedì scorso perché Trento ha impiegato solo 3 match per far fuori Piacenza, trascinata dalle sue stelle italiane, in particolare Michieletto (foto) e il baby libero Laurenzano. Con 103 partite ufficiali già disputate, la Lube è in assoluto l’avversario affrontato più volte da Trento e in questa stagione ci sono già stati 4 confronti con due semifinali. Ai due di regular season infatti, con successi casalinghi per 3-1, si sono aggiunti quelli al Mondiale e in Coppa Italia. In Brasile, a dicembre, i dolomitici hanno infranto il sogno iridato di Civitanova superandola 3-0 in semifinale (salvo perdere un po’ a sorpresa l’ultimo atto contro il Sada). A Bologna, a fine gennaio, la rivincita biancorossa sempre in semifinale, 2-3 al termine di una battaglia infinita. Il giorno dopo la Lube ha alzato il trofeo contro Verona.

Andrea Scoppa