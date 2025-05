Finale Champions League: Sir Sicoma Monini Perugia sfida Aluron Cmc Warta Zawiercie

Si giocherà stasera alle ore 20,05 la finale della champions league. La Sir Sicoma Monini Perugia dovrà disputare una grande prestazione per battere la Aluron Cmc Warta Zawiercie. I polacchi giocheranno col favore del proprio pubblico e dopo la rimonta vincente della semifinale saranno gasati al massimo. I block-devils avranno un giorno in più di riposo, mentre i polacchi avranno il pubblico dalla loro parte. Di fronte ai bianconeri i vicecampioni del campionato plusliga che tra le proprie fila schierano lo schiacciatore americano Aaron Russell, ex della partita. L’uomo più pericoloso è però l’altro attaccante di banda, il polacco Bartosz Kwolek, miglior realizzatore dei suoi. Una gara che sarà visibile solo per gi abbonati a Sky e alla piattaforma Dazn.

Queste le dichiarazioni del dopo partita vincente con Ankara del presidente Gino Sirci: "È stata una grande emozione ed una grande impresa. La finale sarà ancora più dura, anche perché avremo tanto pubblico contro. Con la vittoria in semifinale abbiamo acquisito il diritto di giocare la prossima edizione del mondiale per club". È rimasto coi piedi per terra il tecnico Angelo Lorenzetti: "I ragazzi tutto l’anno hanno fatto un buon lavoro e adesso sono con la coscienza a posto. Ci saranno i nostri tifosi a bordo campo, c’è un legame, noi lo sentiamo forte e speriamo con il gioco di unirci a loro". Il palleggiatore Simone Giannelli ha sottolineato: "Ci aspetta un’altra partita tosta con avversari diversi, che giocano in maniera diversa. È quello che dovremmo cercare di fare contro i polacchi, restare punto a punto ti permette di avere qualche occasione. Siamo stati presenti, questo è l’importante".

Grande partita per lo schiacciatore giapponese Yuki Ishikawa che ha detto: "La finale era un nostro obiettivo. Il cambio-palla e la correlazione muro-difesa saranno fondamentali in finale". Queste le parole del centrale Agustin Loser: "Sono contento perché in generale abbiamo fatto tutti una bella partita. Un tre a zero molto combattuto ma nel finale dei set siamo stati cinici ed abbiamo chiuso".

Intanto, con la vittoria sull’Halkbank Ankara per 3-0, è stato centrato già un altro prestigioso obiettivo per il club del presidente Gino Sircio: la Sir Sicoma Monini Perugia si qualifica automaticamente al Mondiale per Club per la prossima stagione.