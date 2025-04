Finale scudetto al Forum di Assago: Milano sfida Conegliano in gara 2

Tutto pronto al Forum di Assago per gara 2 della finale scudetto tra Numia Vero Volley Milano e Prosecco Doc Imoco Conegliano. Oggi alle 16 il record di spettatori stabilito in regular season potrebbe essere ritoccato, visto che si prospetta un altro tutto esaurito in quella che è la casa dell’Olimpia Milano (la cui partita del weekend con Cremona è stata per l’occasione anticipata a ieri sera). Al di là dei tifosi che si preparano a vivere una grande festa di sport, in campo la sfida sarà già determinante nella corsa al tricolore.

Un successo di Haak e compagne, dopo quello del primo episodio della serie, varrebbe una mezza ipoteca sul titolo, che potrebbe essere già assegnato martedì al PalaVerde di Villorba (Treviso). La squadra del Consorzio, però, ha dimostrato di potersela giocare alla pari e vuole almeno allungare la serie fino a gara 4. Servirà un’altra prestazione quasi perfetta di Paola Egonu, devastante con 33 punti mercoledì scorso, ma dovranno salire di livello anche Myriam Sylla e Nika Daalderop, deludenti sia in attacco sia nella fase clou in ricezione. Fondamentali anche i muri di Hena Kurtagic, Mvp nelle precedenti uscite, ma a secco nella tana delle Pantere. Lo sa bene anche coach Stefano Lavarini: "Gara 1 ci ha dato due conferme importanti: possiamo giocare alla pari con Conegliano, ma dobbiamo essere in grado di farlo per tutta la durata del match, soprattutto nei momenti in cui ci mettono maggiormente sotto pressione. Stasera potremo contare sul sostegno del nostro pubblico, e lotteremo insieme, su ogni singolo pallone".

Tornando fuori dal rettangolo di gioco, il tutto sarà accompagnato da attivazioni speciali per il pubblico, iniziative coinvolgenti e sorprese a bordo campo, per regalare a tutti i tifosi un pomeriggio di sport e spettacolo davvero indimenticabile e che potrebbe essere replicato venerdì 25 aprile. Senza dimenticare che sabato 3 maggio a Istanbul, Milano e Comegliano si sfideranno in semifinale di Champions.