Finale Scudetto: Civitanova sfida Trento all'Eurosuole Forum

La finale Scudetto riprende oggi, Festa dei lavoratori, sperando che il tardo pomeriggio si tramuti in festa Lube. Alle 18.15 (con diretta Rai Sport, Dazn, VBTV) gara2 tra Civitanova e Trento, quattro giorni dopo il 3-0 dei gialloblu nel primo atto a valle delle Dolomiti. Si cambia scenario, si passa dalle Alpi al mare Adriatico e teatro della sfida sarà un Eurosuole Forum tutto esaurito e caldissimo (non solo per le temperature esterne estive), con l’atmosfera resa ancora più bollente dalla colorazione rosso fuoco sulle gradinate. Calore e tifo per spingere il giovane gruppo di Medei quasi invulnerabile in casa, 19 successi su 21 partite stagionali, ad una vittoria assai importante. Vero che la Lube ha abituato ad incredibili rimonte, ma sarebbe il caso di evitare di ritrovarsi sotto 2-0 e quindi spalle al muro, con gara3 in programma domenica a Trento alle 15.20.

Medei dovrebbe riproporre Balaso titolare (domenica in sestetto perché sulla via del recupero ma anche perché Bisotto non era al 100%) mentre non sappiamo le condizioni dell’ex Rychlicki che in gara1 è uscito durante il primo set senza più rientrare, sostituito dall’altro ex Garcia. A proposito di ex, Podrascanin taglierà il traguardo delle 600 presenze: "Timbro la presenza numero 600 in Italia, niente male! Sono orgoglioso perché nella mia vita ho realizzato il sogno di affermarmi nel torneo più importante al mondo. Abbiamo recuperato le energie dopo la lunga serie con Perugia e vogliamo rimettere in equilibrio la finale con Trento davanti alla tifoseria, nostro uomo in più. Non mi è andata giù la sconfitta nel primo match perché non è scontato trovarsi in finale Scudetto e non possiamo sprecare la chance. Dobbiamo sfruttare l’opportunità di giocarci il tricolore, l’approccio dev’essere grintoso, il livello superiore. Sarà essenziale battere bene come a Perugia. A Trento ci è mancata quella costanza".

Ecco, sicuramente in casa i biancorossi sapranno essere prolifici in battuta, ma servirà anche scardinare il muro gialloblù, il migliore della SuperLega e magari ricorrendo più alla fantasia che alla potenza. Infine sarà importante che Bottolo ritrovi la mano calda e limitare Michieletto (top scorer dei playoff, 2° per ace dietro Lagumdzija) o almeno sperare che non ripeta una prova devastante.

Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.Itas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Kozamernik; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia, Bristot, Bartha, Magalini, Pellacani, Pesaresi. All. Soli.