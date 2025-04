Finale Scudetto: Eurosuole Forum esaurito per gara2 tra Lube e Trento

La sconfitta a Trento non ha scalfito l’umore dei tifosi biancorossi né diminuito un entusiasmo galoppante, esploso dopo l’impresa di Perugia. Da ieri sono già finiti i biglietti per assistere alla gara2 della finale Scudetto, tagliandi che erano in vendita da sabato. Il secondo atto, importantissimo per ri-equilibrare la serie ed evitare di andare domenica a Trento spalle al muro, si giocherà giovedì in un Eurosuole Forum esaurito (e tutto di rosso). Il Primo maggio, nuovamente in una giornata di festa come era avvenuto a Pasqua per gara4 di semifinale, ma stavolta l’orario è perfetto: 18.15.

Intanto Alessandro Michieletto, l’Mvp di gara1, ha parlato così della vittoria e del duello appena cominciato. "Aspettavamo da dieci giorni la partita e abbiamo messo in campo tutto quello che avevamo, siamo contenti perché il risultato è importante, ma si tratta solo di gara1 e sappiamo che col passare della serie sarà sempre più difficile superare la Lube. Era di vitale importanza iniziare bene, anche perché dopo diversi giorni in cui non giocavamo tra di noi c’era il timore di non riuscire a riprendere subito il ritmo corretto. Siamo stati bravi a rompere il ghiaccio, abbiamo attuato la giusta predisposizione mentale e tattica, in particolare nei fondamentali del muro e della difesa, elementi su cui ci siamo allenati molto e che hanno contribuito in modo significativo alla vittoria. Giovedì sarà più ostica, in casa la Lube ha dimostrato durante l’anno di essere molto tosta. Dobbiamo concentrarci su gara2 che ci presenterà diverse difficoltà, anche perché sappiamo che quando loro vanno in servizio possono ribaltare l’andamento e il risultato degli incontri".

Andrea Scoppa