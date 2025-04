Finale Scudetto: Trentino Volley pronta alla sfida contro Civitanova

Allenatore e capitano. In casa trentina hanno parlato Fabio Soli e Riccardo Sbertoli. "Ci accingiamo a vivere una serie di finale che immagino possa essere equilibratissima in cui entrambe le contendenti arriveranno molto cariche – ha sottolineato in sede di presentazione coach Soli - noi perché, dopo dieci giorni di attesa, non vedevamo l’ora di tornare in campo e la Lube perché potrà contare sull’entusiasmo derivante da aver vinto in rimonta la semifinale con Perugia. Credo che, in ogni caso, il fischio d’inizio di gara1 darà il via ad una battaglia molto intensa, che vogliamo iniziare col piede giusto, approcciando nel miglior modo possibile l’appuntamento. L’esperienza di questa stagione ci dice che Civitanova sa come metterci in difficoltà; dovremo farci trovare pronti sin dall’inizio". Così invece l’alzatore gialloblu e azzurro: "Sarà bellissimo giocare di nuovo una finale Scudetto, sempre contro Civitanova, e iniziarla proprio di fronte al nostro pubblico. Conosciamo bene il valore dell’avversario e i singoli giocatori, ci rispettiamo molto a vicenda e credo che sarà una battaglia senza esclusioni di colpi, che vedrà la Lube arrivare inevitabilmente molto carica ma lo saremo anche noi, perché potremo contare subito sull’apporto del nostro pubblico che ci ha già garantito il sold out. Sappiamo bene cosa voglia dire giocare di fronte a una cornice di pubblico del genere. Trovare di nuovo il palas pieno, come in semifinale con Piacenza, sarà una splendida sensazione".

an. sc.