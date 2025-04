Finale Scudetto: Trento e Civitanova si sfidano per il titolo

Nella testa abbiamo le immagini della storica vittoria di giovedì a Perugia e un’altra magnifica rimonta compiuta dalla Lube, ma tre giorni dopo irrompe la finale. Si comincia, alle 18.30 in una ilT quotidiano Arena esaurita con oltre 4.000 tifosi (un centinaio quelli ospiti), diretta in chiaro su Rai Sport e in streaming su Dazn e Vbtv, scatta la finale Scudetto tra Trento e Civitanova. La Lube ha raggiunto ieri il Trentino, stanca ma euforica. Nessuno avrebbe scommesso sui biancorossi in finale, però dopo aver eliminato una corazzata come Perugia, nulla è precluso ai ragazzacci di Medei e chissà che il tecnico non possa prendersi un’altra rivincita dopo la prima esperienza. Nel dicembre 2018 infatti l’Itas causò il 6° ko in finale (al Mondiale) e di fatto la fine del Medei I. Anche in questa serie il fattore campo sarà avverso e la Lube avrà di fronte una rivale davvero forte e di qualità, equilibrata, completa. Il sestetto di Fabio Soli (alla prima finale tricolore e al passo d’addio) ha primeggiato nella fase regolare per percentuale d’attacco e a muro, in più difende, non ha punti deboli e non dipende unicamente dal servizio come Perugia. Trento ha anche riposato di più avendo eliminato Piacenza in 3 incontri, ma dopo 10 giorni potrebbe aver perso un po’ di ritmo. Entrambe sono alla decima finale tricolore, l’Itas cerca il 6° scudetto (rispetto alla Lube ha vinto di più fuori dall’Italia, primatista con 5 Mondiali e vanta 4 Champions) e la speranza è che, come accaduto alla Sir, possa subire la pressione visto che tutti la davano qui e, inoltre, finora è a secco in stagione a differenza della Lube (Coppa Italia), sconfitta dal Sada nella finale iridata e in semifinale sia in Coppa Cev che in Coppa Italia. Già 4 i precedenti, ai due di regular season, con analoghi successi casalinghi per 3-1, si sono aggiunte le semifinali Mondiale (3-0 per Trento) e Coppa Italia (3-2 per Civitanova). Una serie Scudetto con tante stelle italiane, in particolare i martelli con il fuoriclasse Michieletto e Lavia da una parte e un Bottolo straripante dall’altra. Per non parlare dei registi Sbertoli e Boninfante o i liberi, con Balaso che scalpita per tornare in sestetto, intanto brillantemente rimpiazzato da Bisotto, mentre Trento si coccola un Laurenzano impeccabile in semifinale.

Le probabili formazioniItas Trentino: palleggiatore Sbertoli; opposto Rychlicki; schiacciatori Lavia e Michieletto; centrali Flavio e Kozamernik; libero Laurenzano. A disposizione Acquarone, Garcia, Bristot, Bartha, Magalini, Pellacani, Pesaresi. All. Soli.Cucine Lube Civitanova: palleggiatore Boninfante; opposto Lagumdzija; schiacciatori Bottolo e Nikolov; centrali Podrascanin e Chinenyeze; libero Balaso. A disposizione Orduna, Dirlic, Poriya, Loeppky, Gargiulo, Tenorio, Bisotto. All. Medei.