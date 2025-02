Forlì al tappeto. La Nef non sbaglia e consolida il primato

osimo

PARZIALI: 25-19 25-19 25-17

Arbitri: Saudelli e Santoniccolo

La Nef Re Salmone non sbaglia, in casa. La formazione osimana conquista altri tre punti per consolidare il primato in classifica. Al Palabellini Forlì è superata in tre set nonostante una buona partenza, ma Osimo rimonta superando le difficoltà iniziali e continuando a martellare anche nei restanti set. Pure nel secondo parziale parte meglio la formazione ospite, ma Osimo è cinica e determinata, migliorando poi nel terzo set dove comanda sin dai primi punti chiudendo la pratica Forlì con il massimo punteggio. La formazione di coach Pascucci continua così a stupire a suon di vittorie guardando tutti dall’alto. "Era una partita da non sottovalutare visto che Forlì è una squadra con delle individualità interessanti – afferma l’opposto Alessandro Stella –. I primi due set siamo partiti leggermente sottotono, ma siamo stati bravi a recuperare mentre nel terzo set abbiamo giocato con maggiore scioltezza".