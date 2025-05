Francesco Bisotto: vacanze attive e preparazione per la prossima stagione con la Lube

Per l’avvio della post season, Francesco Bisotto ha scelto di tornare nel suo natìo Piemonte riunendosi con la famiglia e gli affetti più cari. Vacanze ma non troppo perché il giovane libero della Lube, che benissimo ha sostituito Balaso nei playoff (con tanto di titolo di Mvp in gara4 della semifinale contro Perugia), imita il capitano anche in questo. Vale a dire nel lavorare sodo. Così il "Biso" come viene soprannominato nell’ambiente biancorosso, continua ad allenarsi tutti i giorni a suon di pesi e intende tenersi attivo d’estate praticando pure un po’ di beach volley. "Mi concederò – dichiara – anche una vacanza per un po’ di relax, per me si è chiusa un’annata da ricordare, con l’eredità delle tante emozioni per aver lottato a questi livelli e della consapevolezza acquisita dei miei mezzi. Penso già al futuro, questo bel gruppo è atteso da nuove battaglie sportive". Al libero classe 2002 ciò che manca di più non sono i cori, gli applausi e le partite di cartello. "Mi fa un po’ effetto quando mi fermano per strada e mi riconoscono – ammette l’atleta – non sono abituato, ma è un piacere ricevere complimenti e intrattenersi con gli appassionati di pallavolo per una foto. Per me è dura rinunciare alla quotidianità degli allenamenti in palestra con i compagni, il nostro è un gruppo molto unito. Mi sono trovato bene anche nella prima stagione, ma quest’anno si è creato tra noi un legame speciale e c’era sempre voglia di stare tutti insieme. Forse i dieci giorni di convivenza in Brasile durante il Mondiale per Club hanno giocato un ruolo rilevante nel processo di crescita".

Per Bisotto la prossima stagione a Civitanova sarà la terza e il destino gli riserverà il primo derby personale nella massima serie con Cuneo (tornata in A1 dopo 11 anni, superata in finale Brescia davanti a 4.700 spettatori), la società che lo ha lanciato nella città di origine e da cui la Lube lo ha rilevato. "Sarà bello – conclude il numero 6 – vedere tanti volti noti, ho un buon rapporto anche con lo staff e la tifoseria del club piemontese, sarà affascinante una reunion da avversario".

Andrea Scoppa