Francesco Recine ufficialmente all'Allianz Milano: ritorno in Italia dopo l'esperienza in Giappone

Adesso è ufficiale: Francesco Recine è un giocatore dell’Allianz Milano. Da mesi l’accordo era stato concluso, ma solo dalle ultime ore lo schiacciatore è membro del roster meneghino. L’azzurro, classe 1999, è reduce da un anno in Giappone, al Toray Arrows Shizuoka. In passato è cresciuto nelle giovanili della Lube, poi a Club Italia, fino al salto di qualità a Ravenna e Piacenza. Recine, figlio di Stefano che ha disputato ben 17 campionati in Serie A e di Beatrice Bigiarini, vincitrice di una Champions a Ravenna, vanta nel suo palmarès un titolo europeo e uno mondiale vinti con la Nazionale.

"Sono ancora un ragazzino dentro, con la voglia di vincere e migliorare ogni anno – dice –, uno che dà tutto quello che ha per la squadra in cui gioca". A convincerlo, le ambizioni del club e il lavoro svolto dalla società negli ultimi anni: "Milano ha sempre fatto bene. In Allianz c’è un ottimo staff e per questo ho scelto di tornare in Italia. Mi aspetto davvero tanto da questa stagione, a livello di risultati e di crescita, sia personale sia di squadra. Per quanto riguarda il mio ruolo, si vedrà durante l’anno. Cercherò di dare sempre il massimo per ritagliarmi il maggior numero di spazi possibili". Recine giocherà tra le mura di un palazzetto che rievoca bei ricordi: "Ho esordito con la nazionale per la prima volta lì. Magari è stato un segno del destino: mio padre finì la sua carriera a Milano per poi iniziare quella da direttore sportivo".

Giuliana Lorenzo