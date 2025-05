Gaia Giovannini confermata alla Megabox Ondulati Dal Savio per la stagione 2025/2026

"La prossima stagione sarebbe bello fare anche meglio di quest’anno ". La schiacciatrice Gaia Giovannini commenta con queste parole la conferma alla Megabox Ondulati Dal Savio. La campionessa olimpica la scorsa estate a Parigi con la nazionale azzurra guidata da Julio Velasco, sarà ancora una delle leader di Vallefoglia nella stagione 2025/2026. Gaia ricomincia dalla passata stagione "sicuramente positiva. Il gruppo era molto affiatato quindi questo ha fatto la differenza e, con il passare dei mesi, ci ha aiutato a fare il salto di qualità. Ci son stati un po’ di alti e bassi ma siamo state sempre brave a non mollare e a restare unite anche nelle situazioni di difficoltà. Spero che possa esserci sempre un bell’ambiente, in cui ci si possa allenare serenamente. Mi auguro inoltre di veder crescere e migliorare la squadra, supportata come sempre da staff e società, anche nell’anno a seguire".

L’atleta bolognese ha chiuso la scorsa stagione con numeri di tutto rispetto, risultando la sesta migliore ricevitrice (45,75% di ricezioni perfette) e la settima migliore battitrice (30 ace) di tutto il campionato, con una media di 8.8 punti a partita. In questi giorni Gaia Giovannini è aggregata alla nazionale italiana che disputerà nel week-end (23-25 maggio) a Modena il torneo quadrangolare Aia Aequilibrium Cup Women Elite, cui parteciperanno anche Germania, Turchia e Olanda.