GARA A SENSO UNICO. Monza sale in cattedra e strapazza Taranto. Il 3-0 dei brianzoli vale il primato solitario

Primato in solitaria per la Mint Vero Volley Monza. La squadra brianzola, con una partita in più rispetto alle avversarie che scenderanno in campo mercoledì nel turno infrasettimanale, ha schiacciato 3-0 la Gioiella Prisma Taranto. Gli ospiti sono stati sepolti da una pioggia di ace (dieci alla fine) dei padroni di casa che hanno così superato in vetta l’Itas Trentino.

MINT VERO VOLLEY MONZA-GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-14, 25-1O, 25-17)A.G.