Gara1 playoff a2 femminile. Fiesoli: "Alla Cbf Balducci si pensa al match contro Trento»

"Mi piacerebbe fare il bis dopo il sogno che ci siamo regalati nel 2022, alla mia prima stagione in arancionero: sarebbe fantastico rivivere quelle emozioni". Alessia Fiesoli (foto), capitana della CBF Balducci, è già proiettata a domenica per gara1 dei playoff contro l’Itas Trentino, ma è ancora forte il ricordo del salto in A1 al termine degli spareggi promozione. "Per questo – aggiunge – avremo bisogno del supporto dei nostri tifosi e della città: venite a seguirci al Fontescodella perché ogni pallone giocato sarà fondamentale e con la vostra presenza avremo una spinta in più".

Domenica inizia un nuovo capitolo della stagione delle giocatrici allenate da coach Valerio Lionetti. "È la fase clou, il momento più importante – aggiunge – della stagione". L’appuntamento è per domenica alle 17 al Fontescodella per gara1. "La serie con Trento – prosegue il capitano arancionero – sarà tutt’altro che facile, anche se con delle assenze la formazione trentina è di grande valore e dovremo preparare le sfide con molta attenzione, a partire da quella di domenica in programma nel nostro palasport".

Poi mercoledì alle 20.30 le ragazze di coach Lionetti renderanno visita alle avversare. "A Trento ci attende un altro match insidioso. A questo punto della stagione le squadre si conoscono nei minimi dettagli, a fare la differenza saranno proprio i particolari. Siamo cariche – conclude Fiesoli – e non vediamo l’ora di cominciare la nuova avventura dopo una lunga stagione, che ci ha visto crescere sempre di più specie nella seconda parte: daremo il massimo per raggiungere l’obiettivo".