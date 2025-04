Gara4 semifinale: orario anticipato danneggia Lube e spettatori

La decisione di anticipare alle 15.20 gara4 della semifinale ha danneggiato la Lube come incasso, nonché i tifosi di ambo le squadre perché non hanno potuto recarsi all’Eurosuole Forum in tempo e non ha giovato nemmeno a Rai2 e al movimento della pallavolo. I dati Auditel infatti hanno detto che la partita è stata vista da poco più di 160.000 persone per uno share pari ad appena il 2%.

Non che altre volte le gare di SuperLega abbiano avuto chissà quali riscontri in tv, ma proprio in questa stagione Perugia ad esempio aveva avuto oltre 300mila telespettatori a dicembre per una normale gara di regular season contro Piacenza. E stavolta era una ben più importante sfida di playoff. Giocare nelle giornate di festa normalmente funziona, basti pensare ai pienoni che vengono fatti da anni a Santo Stefano.

Tuttavia i dati di gara4 di semifinale tra Civitanova e Perugia dimostrano che l’orario è stato sbagliato per promuovere il volley, considerata la domenica di Pasqua e "soprattutto" il lungo pranzo pasquale.