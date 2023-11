Ghiretti si racconta a Leo Turrini nel libro ‘Io lo conoscevo bene!’

Roberto Ghiretti è uno dei più bravi manager sportivi italiani, con una serie di successi organizzativi all’attivo. Ma è anche uno dei pionieri della pallavolo moderna, alla quale ha portato un contributo importante prima come dirigente di Parma, poi alla Lega Volley maschile, e ora come consulente esterno della Fipav, per la quale ha contribuito all’organizzazione degli Europei Maschili e Femminili conclusi da poco, per citare solo l’ultima esperienza.

Sabato 4 novembre alle 10.45, presso il Teatro dell’Istituto San Benedetto di Parma, Ghiretti presenterà il libro scritto con il nostro Leo Turrini, intitolato “Io lo conoscevo bene!”.

Il libro è frutto di una bella conversazione tra i due, nella quale si raccontano personaggi famosi e sconosciuti, campioni e bidoni, gente potente e gente comune, tutti uniti dal filo della memoria: “Quando lo sport è vita, forse il mondo diventa un posto migliore”, racconta l’introduzione. E’ un punto importante perché durante la sua carriera Ghiretti non ha mai smesso di pensare e di sostenere che lo sport sia un valore sociale, un veicolo di aggregazione, integrazione, inclusione, solidarietà. Un viaggio alla scoperta di un personaggio che spesso ha celato dietro una timidezza innata la sua grande passione per lo sport a tutto tondo e per la sua pallavolo in particolare.