Giampaolo Medei celebra la stagione della Lube: "Un'annata indimenticabile"

Dopo le parole significative del patron Fabio Giulianelli e del direttore generale Giuseppe Cormio, anche il capo allenatore della Lube Giampaolo Medei ha voluto celebrare la stagione appena terminata. Richiamato sulla panchina biancorossa dopo la precedente esperienza dall’estate 2017 al dicembre 2018, quella delle tante finali purtroppo tutte perse (5 nella prima stagione più il Mondiale mesi dopo), il Medei II ha subito regalato altre tre finali, almeno due totalmente inattese. Se infatti quella di Challenge Cup era agguantabile, con unica grande rivale il Lublino poi fatale all’ultimo atto, nessuno poteva immaginare di giungere fino in fondo in Coppa Italia a gennaio (aggiungendo un trofeo in bacheca dopo due anni e mezzo, l’ultimo era stato lo Scudetto del maggio 2022) e soprattutto di eliminare Perugia nei playoff e tornare in finale tricolore. Un’annata piena di momenti coinvolgenti, sia dal punto di vista umano che sportivo e che per Medei rimarrà impressa nella memoria.

"Quando siamo partiti con questo gruppo c’erano mille punti interrogativi – ha esordito nella nota ufficiale del club – ho percepito intorno a noi e al progetto un alone di sfiducia. Poi tutto è cambiato. Non so nemmeno dire con precisione come sia stato possibile dar vita a un’alchimia così potente, non solo tra gli atleti, ma anche nello staff, tra i dirigenti e i collaboratori. Di una cosa sono certo, abbiamo creato un gruppo straordinario. Non è una frase fatta, può essere anche un’affermazione inflazionata nel mondo dello sport, ma non se è associata a me. Questo perché – continua il coach, legato contrattualmente fino al 2026 – ho allenato squadre di valore, ma non mi ero mai confrontato con un gruppo così compatto e votato alla crescita. Ritengo di aver messo un contributo personale, ma ognuno ha fatto la sua parte per far sì che la Lube superasse ogni più rosea previsione. Compresi i nostri straordinari tifosi, che ci hanno accompagnato e sostenuto in un magnifico processo di crescita. Abbiamo lavorato bene insieme e siamo stati belli da vedere, anche nelle difficoltà, durante tutti gli allenamenti senza farci sopraffare dalla fatica. Chi rimarrà con noi dovrà salvaguardare questa prerogativa e tenerla stretta per puntare sempre in alto. Auguro a chi andrà via di trovare un ambiente simile, anche se questo capita molto raramente. Oltre a fare la differenza nei tornei, legami come il nostro fanno sì che il lavoro diventi un piacere. Ringrazio tutti – conclude Medei – per un’annata che rimarrà impressa nella memoria".