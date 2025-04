Gino Sirci fiducioso per gara5: Perugia pronta a ritrovare il servizio vincente

Gino Sirci, numero uno di Perugia, ha parlato ormai a ridosso di gara5. Il presidente (dal 2002, sette finali scudetto dalla promozione in A1 ottenuta nel 2012) si è detto fiducioso per la "bella", per lui i campioni d’Italia devono pensare a ritrovare il servizio e resettare mentalmente. "Secondo me – ha esordito nella nota del club – possiamo fare bene, adesso quello che dobbiamo fare è resettare, pensare che giocheremo in casa con il palazzetto pieno e potremo giocarcela molto bene". Una convinzione che nasce anche dall’analisi del match di Pasqua all’Eurosuole Forum: una partita che, al di là del 3-0, è stata per buona parte punto a punto. I Block Devils sono stati sempre attaccati al punteggio, pur in una serata dove il servizio non è stato l’arma letale che da sempre contraddistingue il gruppo. Lo dimostra l’equilibrio in attacco, con la percentuale di efficacia che è stata identica per entrambe le squadre, al termine del match (52%). "Siamo stati addosso sempre, non è che ci hanno staccato di tanti punti. Siamo stati molto attaccati e i punteggi sono stati sempre vicini, è stata una partita molto combattuta, potevamo entrare con una qualità di servizio migliore perché in alcuni momenti la battuta ha fatto la differenza (lo stesso Lorenzetti ha ammesso "Ci è mancata la battuta, senza di quella fai fatica a giocare" ndc). Speriamo di ritrovarla e di essere determinanti".

Vero pure che i campioni d’Italia domani sera avranno tanta pressione addosso. Erano strafavoriti nella serie e da 2-0 si trovano la Lube sul 2-2. Già domenica, specie dal secondo set, si è vista una Sir irrequieta di fronte ad una Lube più leggera, cui le cose venivano più facilmente. Sirci però è ottimista: "Io sono molto fiducioso, perché se c’è da giocarsi qualcosa, e adesso c’è da giocarsi la qualificazione in finale, la nostra squadra riuscirà a fare bene. Mi raccomando, vorrei vedere un palazzetto pieno come quello di mercoledì scorso. Quello che dobbiamo fare è ritrovare la fiducia in noi stessi. A Pasqua – conclude il presidente – loro hanno giocato molto bene perché avevano bisogno di vincere, giovedì avremo anche noi bisogno di vincere!". Dopo gara3 una sua dichiarazione aveva fatto arrabbiare tifosi e dirigenti biancorossi. Aveva detto: "Civitanova ha giocato una grande gara, la partita dei disperati, che spero non sia in grado di ripetere". Sicuramente non voleva mancare di rispetto, voleva solo evidenziare che la Lube era spalle al muro sul 2-0 per gli umbri. Dopo il successo di gara4 quella espressione è diventata oggetto di scherno e sfottò rivolti dai tifosi civitanovesi verso gli eterni rivali perugini.

Andrea Scoppa