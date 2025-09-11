Giorni di lavoro all’Eurosuole Forum: "Presto vedremo la vera Lube"

La Nazionale maschile è atterrata a Manila, dove domenica inaugurerà il girone del Mondiale. Nelle Filippine sono 15 i giocatori azzurri, 5 i centrali e uno di loro sarà per forza "l’esubero". La rassegna iridata infatti prevede che l’elenco definitivo sia composto da 14 atleti e pertanto uno tra Anzani, Galassi, Gargiulo, Sanguinetti e Russo dovrà passare il tempo in Asia da spettatore e tifoso. Chi sarà lo scopriremo subito perché il commissario tecnico De Giorgi ha tempo fino ad oggi, vigilia della competizione, per diramare la rosa. Ovviamente speriamo che Gargiulo possa giocare i Mondiali visto che il problemino alla caviglia pare ormai alle spalle. Intanto gli altri compagni alla Lube che non sono stati convocati o hanno rinunciato (è il caso di Loeppky) continuano ad allenarsi e da lunedì sono entrati nella terza settimana di ritiro. Atleti che lavorano agli ordini di coach Medei e del secondo allenatore Oleni, l’unico volto nuovo nello staff dei vice campioni d’Italia.

Oleni si è ambientato in fretta e sta vivendo l’esperienza nelle Marche tutta d’un fiato, dimostrandosi già in preseason un tassello ideale per la crescita degli atleti, grazie alle sue analisi costanti e scrupolose dei progressi nei fondamentali con l’ausilio dello scoutman Alessandro Zarroli. "Seppur a ranghi ridotti, abbiamo svolto un discreto numero di sedute tecniche e il bilancio è positivo. Siamo ovviamente un cantiere aperto, una specie di laboratorio. Il gruppo è eterogeneo, mi stimola la composizione internazionale della squadra e mi appassiona cercare una coesione di fronte a un mix di culture tra elementi di diversi paesi. Anche il feeling tra i veterani e i giovanissimi è un aspetto fondamentale alla Lube, c’è un rapporto diretto e trasparente".

Com’è il rapporto con gli altri membri dello staff? "Mi sento a casa e parlo lo stesso linguaggio dello scoutman Alessandro Zarroli, appassionato di statistiche come me e con cui mi capisco al volo quando si parla di numeri e percentuali. Il lavoro è impostato a un certo livello e anni fa ho imparato molte cose da lui, quindi è inevitabile navigare sulla stessa lunghezza d’onda".

Quando vedremo la vera Lube? "Prima di quanto si possa immaginare, ne sono certo! A ottobre, dopo il Mondiale, i Nazionali ci raggiungeranno al picco della forma e si tratterà solo di trovare i sincronismi. Il tempo a disposizione non sarà molto, ma cercheremo di tirar fuori il meglio".