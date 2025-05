Giuseppe Cormio e il futuro alla Lube: tra successi e nuove sfide

Il direttore generale Giuseppe Cormio ha usato i social per dire la sua. La stagione da vice campioni d’Italia ha ribadito il suo fiuto sul mercato, l’abilità nel costruire organici competitivi. In 9 campionati da quando è alla Lube (uno è stato interrotto dalla pandemia), Cormio è stato tra gli artefici di ben 7 finali Scudetto! A breve scopriremo ufficialmente se continuerà l’esperienza in biancorosso dato che è in scadenza di contratto.

"Non siamo né tristi né delusi. Siamo incazzati perché quando giochi una finale e lo fai alla pari per lunghi tratti, sogni di cucirti sul petto il tricolore. Però dobbiamo considerare due fattori: la bravura dell’avversario al quale vanno i nostri complimenti e la poca esperienza di una parte della nostra rinnovatissima squadra. Un gruppo giovane, entusiasta, solido che è partito sognando di poter entrare in semifinale e che ha saputo invece giocare tre finali vincendo la Coppa Italia. Un gruppo che è tornato a regalare al pubblico la Champions League facendolo divertire. Un gruppo che ci ha insegnato cosa vuol dire allenarsi sempre al massimo senza mai frenare. Un gruppo che ci ha fatto riconquistare il nostro pubblico straordinario. Il più bello di sempre, il più corretto e caloroso. Se Giulianelli chiedeva una squadra con la mentalità Lube credo si possa dire che l’ha trovata. Questa l’eredità che ci portiamo per la prossima stagione, un lavoro programmato fatto di giovani scoperti e da scoprire. Una base di talento puro che sicuramente, a breve, tornerà a regalarci ulteriori trofei".

an.sc.