Gran colpo della Megabox. Presa l’azzurra Omoruyi

Medaglia d’oro olimpica e palmares invidiabile. La Megabox Ondulati del Savio chiude il mercato con un ultimo colpo, il più importante: la schiacciatrice azzurra Loveth Omoruyi. Classe 2002, alta 1.84, ha giocato a soli quattordici anni un campionato di B2 nella Pro Patria MIlano per poi completare la formazione tecnica nel Club Italia Crai, dove è restata per tre stagioni (due di A2 ed una di A1). Sono seguite due stagioni in A1 all’Imoco Conegliano assieme alla neo compagnia di squadra Božana Butigan. Dopo un campionato alla Uyba Busto Arsizio, nelle ultime due stagioni Loveth ha giocato con la Reale Mutua Fenera Chieri. Nel suo già ricco palmarès figurano due scudetti, due Coppe Italia, due Supercoppe italiane e una Champions League con Conegliano e una Coppa Cev con Chieri. Ma il titolo più importante è la medaglia d’oro olimpica conquistata la scorsa estate a Parigi con la nazionale azzurra, assieme alla neo compagna Gaia Giovannini. In nazionale, tra il 2017 e il 2018, vince anche l’oro europeo Under 16, l’argento Under 17 e l’oro Under 19. Nel 2021 è campionessa mondiale Under 20, e nello stesso anno riceve la prima convocazione nella nazionale maggiore. Nel 2022 è protagonista dell’oro europeo Under 21, venendo premiata come miglior schiacciatrice. "Ho scelto di venire alla Megabox per tanti motivi – cosi il martello azzurro –. Sentivo il bisogno di cambiare, e quest’anno ho deciso di seguire davvero il mio cuore. Ho bisogno di stabilità e di un rapporto basato sulla fiducia reciproca. Sono convinta che Vallefoglia possa rappresentare una svolta importante nella mia carriera. Per me questa stagione ha un significato speciale. Uno dei miei obiettivi principali è contribuire a portare questa squadra dove non è mai arrivata finora. Mi piacerebbe lasciare un segno e far parte della storia di questo club in modo".

Poi parla della sua nuova squadra: "Sono molto curiosa e motivata a iniziare a lavorare insieme ad Andrea Pistola e il suo staff. Indossare la maglia azzurra è un onore immenso, e lo sarà sempre rappresentare una grande responsabilità, e cercare di viverla con rispetto e consapevolezza ogni volta che scendo in campo". Soddisfatto Andrea Pistola, coach delle tigri: "Accogliamo nel nostro progetto una giocatrice di grandissimo potenziale: nelle passate stagioni non sempre è riuscita ad esprimerlo con continuità e noi speriamo che la prossima sarà la stagione della sua consacrazione ad altissimo livello. Siamo convinti che saprà calarsi nel nostro modo di lavorare e nella nostra mentalità all’interno del nostro gruppo nel migliore dei modi, diventando un valore importante per la nostra squadra. Deve migliorare alcune cose in seconda linea, ma siamo qui pronti a lavorare con lei per tirare fuori il meglio dalle sue potenzialità". Talento, gioventù e soprattutto una potenzialità immensa. Omoruyi è il valore in più di questa Megabox che ha sete di vittorie.

b.t.