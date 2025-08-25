Grottazzolina, via al raduno pre-campionato col grande abbraccio dei tifosi. La carica di coach Ortenzi: "L’obiettivo è di rimanere tra i giganti della pallavolo». "Yuasa Battery, vogliamo difendere il nostro sogno»

Un primo giorno che sa di emozioni forti e promesse da mantenere. Come da tradizione, Massimiliano Ortenzi non nasconde l’emozione nel ritrovare il campo e i suoi ragazzi. È iniziata ufficialmente la stagione 2025-26 della Yuasa Battery Grottazzolina, al secondo anno in SuperLega, con il raduno precampionato andato in scena davanti a oltre 150 tifosi entusiasti. "Per me il primo giorno è sempre speciale – racconta Ortenzi –. È un mix di orgoglio, responsabilità ed entusiasmo: l’orgoglio di essere ancora tra i grandi e da protagonisti, come lo siamo stati l’anno scorso; la responsabilità di rappresentare un territorio che ci sostiene con forza e soprattutto l’entusiasmo che dovrà guidarci per tutta la stagione, anche nei momenti più difficili".

Una cornice di pubblico così folta non si era mai vista al raduno del team grottese: la dimostrazione concreta di quanto il progetto Yuasa Battery stia facendo breccia nel cuore della comunità. "Di solito il raduno è un momento più intimo, riservato a squadra, staff e società. Stavolta, invece, è stato un vero abbraccio collettivo, con oltre 150 persone in tribuna – aggiunge il coach –. Ho detto ai tifosi di essere curiosi, di volerci scoprire senza giudicare troppo presto. Solo così si costruiscono basi solide, quelle che servono quando le cose non vanno come vorremmo".

Identità nuova, stessa ambizione. Il lavoro è già iniziato, lo staff sta plasmando la nuova identità della squadra, che presenta diverse novità tra i protagonisti. "La priorità è di uniformare la condizione atletica – dice ancora Ortenzi –. Alcuni ragazzi arrivano da mesi di inattività, altri hanno lavorato con le nazionali o nel beach volley. Serve equilibrio nel carico di lavoro. In parallelo dobbiamo costruire un’identità di gioco: ci sono nuovi innesti, a partire dal palleggiatore, e dobbiamo trovare in fretta il nostro stile, quello che ci accompagnerà già dalla prima giornata di campionato".

Nel programma delle prossime settimane anche allenamenti congiunti e amichevoli utili a testare automatismi e amalgama del gruppo. L’obiettivo stagionale è chiaro, semplice solo in apparenza, ma dal valore immenso: continuare a scrivere la storia. "Vogliamo conservare questo sogno – conclude coach Ortenzi –. La missione è di proteggere ciò che abbiamo conquistato, per noi e per il nostro territorio. Rimanere in SuperLega, tra i giganti della pallavolo italiana, è quello per cui ogni giorno lavoriamo". Così Grottazzolina è pronta a ripartire. Con il cuore, la passione e la determinazione di chi sa che non c’è nulla di scontato. Ma tutto è possibile.