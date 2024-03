I commenti. Blengini: "Abbiamo faticato soprattutto in attacco»

Monza si conferma bestia nera, quinto successo nelle ultime sei sfide e terzo di fila all’Eurosuole Forum. Al termine dell’incontro la curva incoraggia i suoi beniamini, il resto del pubblico invee lascia il palas tra lo sconcertato ed il deluso. Coach Gianlorenzo Blengini analizza così la sconfitta: "Abbiamo faticato tutta la partita, soprattutto in attacco. Vero che da una parte c’era Monza, che ha lavorato molto bene con il muro e la difesa, ma noi non abbiamo trovato soluzioni efficaci per tenere alto il livello di questo fondamentale. Abbiamo commesso troppi errori diretti negli attacchi di palla alta, con traiettorie molto prevedibili. In alcuni frangenti siamo riusciti a recuperare con alcuni turni di battuta, riuscendo pure a guadagnarci delle occasioni quando eravamo partiti nettamente in svantaggio, il problema è che poi le palle importanti le abbiamo sbagliate. Per vincere nei playoff devi per forza essere più bravo in questo tipo di situazioni. Sappiamo che squadra è Monza, se non la metti staccata da rete ha un palleggiatore con una fantasia e un’esperienza tali da rendere molto difficile la fase break. Queste partite si decidono per una palla – conclude l’allenatore biancorosso –, occorre quindi capire che cosa serve fare meglio, soprattutto rispetto a questa gara che è la più recente, e concentrarci solo su quello".

an. sc.