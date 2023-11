I commenti. Blengini: "Buona prestazione, ma ci siamo complicati la vita»

Mentre i prossimi rivali di Praga sbancano con un sorprendente 0-3 la tana dei belgi del Maaseik, ecco le parole dei protagonisti di Civitanova alla fine del primo impegno nel girone E di Champions. Comincia l’Mvp Lagumdzija: "Per noi è stato molto importante iniziare con un risultato positivo. Adesso possiamo spostare il focus sulla prossima partita di Superlega. Sono Mvp ma senza i miei compagni di squadra questo non sarebbe possibile. Noi siamo abituati a reagire, anche con Perugia in Supercoppa nel primo set eravamo indietro di 4 o 5 punti e abbiamo recuperato. Il nostro è un gruppo con la capacità di vincere i set anche partendo con qualche punto di svantaggio". Così Bottolo: "L’esordio ci dà sensazioni positive perché è comunque la prima partita di Champions. Non è scontato vincere 3-0, lo scorso anno siamo partiti con un 3-2, non dobbiamo mai sottovalutare queste squadre. Oggi (ieri, ndr) abbiamo approcciato con il giusto atteggiamento la gara, siamo riusciti a spingere in tutti i set e questa credo sia stata la chiave del match. Dalla panchina ci facciamo sempre trovare pronti, il mio è un reparto affollato, lo sappiamo e diamo il massimo". Dulcis in fundo coach Blengini: "Ci siamo complicati un po’ la vita nel terzo set. Non siamo rimasti stupiti, sappiamo come sono queste partite e siamo consapevoli della competitività degli avversari. Per vincere sempre bisogna fare una buona prestazione, l’abbiamo fatta anche se siamo stati un meno efficaci nel terzo set, soprattutto in attacco. Ci sono stati anche dei passaggi a vuoto in ricezione nella battuta float. Ho mosso la formazione inserendo giocatori che non hanno ancora ritmo, non per colpa loro. E’ normale che abbiano meno intensità ma la troveranno. Queste partite servono anche a loro per fare dei passi in avanti".

an. sc.