I commenti. Blengini: "Gara pulita e ordinata. Vogliamo onorare l’ultimo atto»

Sarà dunque remake dell’ultima finale di Supercoppa, a Cagliari dodici mesi fa la Sir ebbe la meglio 3-2. Per la Lube sarà la numero 12 nella competizione, addirittura la quarta contro gli umbri da quando, nel 2016, si è scelto il formato final four. E la speranza è che dopo 3 "ultimi atti" festeggiati da Perugia, stavolta vada diversamente. Curiosamente è ancora Blengini contro Lorenzetti, come a maggio per assegnare lo scudetto. A fine gara ecco le parole dei protagonisti. Alex Nikolov: "Siamo contentissimi per questa vittoria contro una squadra molto forte come Piacenza, che è piena zeppa di giocatori straordinari. Non guardo al mio tabellino personale, la nostra è stata una grande prova di squadra. Domani (oggi, ndr) scenderemo in campo per vincere la Supercoppa". Fabio Balaso: "Speriamo che l’epilogo della finale sia diverso rispetto a quello dell’edizione dell’anno scorso. Nella semifinale con Piacenza abbiamo giocato molto bene, soprattutto nella fase di cambio palla. Siamo stati bravi a rimanere concentrati su quello che c’era da fare nella nostra metà campo. Ora testa alla finale". Infine coach Gianlorenzo Blengini: "Abbiamo giocato una partita molto pulita, ordinata, e soprattutto tutti l’abbiamo affrontata con la giusta concentrazione. I ragazzi sono stati molto bravi a rimanere attaccati al match quando magari si poteva perdere un po’ della necessaria attenzione, ma soprattutto sono stati bravi a interpretarla nella maniera giusta all’inizio. Non scordiamoci infatti che nel primo set eravamo 22 pari. La finale con Perugia? E’ una partita che vogliamo onorare giocando una pallavolo che sia in linea con la fatica e il sacrificio che ci hanno accompagnato l’anno scorso, quando ci siamo guadagnati la qualificazione a questa competizione. Trattandosi di una finale dico che è bello esserci, ma naturalmente non è abbastanza".

Andrea Scoppa