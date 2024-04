I commenti. Blengini: "La peggior gara dell’anno, colpa mia»

La Lube Civitanova viene sconfitta per 3-0 da Padova al termine di una partita da dimenticare per i cucinieri. Non vuole scuse coach Gianlorenzo Blengini, visibilmente contrariato al termine della gara valida come seconda giornata dei playoff per il 5° posto: "Abbiamo giocato la peggior partita dell’anno – commenta a caldo Blengini – l’abbiamo interpretata male sin dall’inizio. La responsabilità è solo mia, perché non sono riuscito a fare capire ai ragazzi come bisognava approcciare questa sfida". Il tecnico della Lube Civitanova non utilizza mezzi termini e rincara la dose: "Quando hai questo atteggiamento vuol dire che l’allenatore non è stato capace di trasmettere i messaggi giusti sul come giocare questo tipo di partite, soprattutto dal punto di vista mentale, e più in generale come approcciarsi a questo girone".

Sulla partita poi Blengini aggiunge: "Non c’è niente da salvare per come è andata perché questo torneo è molto difficile da affrontare e mentalmente bisogna essere più presenti. Spetta a me il compito di incanalare la squadra verso la strada giusta". In chiusura Blengini sposta l’obiettivo verso il prossimo doppio impegno casalingo, con la Lube chiamata subito ad una reazione: "Da ora in poi abbiamo bisogno di un clic mentale se vogliamo arrivare fino in fondo a questo torneo".

Sulla falsariga di quanto detto da Blengini, ci sono anche le dichiarazioni di Marlon Yant che con la sua prestazione al servizio ha provato a dare la scossa ai suoi compagni: "Siamo partiti male, mentre loro hanno iniziato subito con le marce alte. Davanti alla loro foga agonistica abbiamo inspiegabilmente mollato la presa e questo non può accadere". Yant, però, prova subito a voltare pagina e guarda alle prossime sfide: "Mercoledì avremo la spinta dei nostri tifosi e dovremo cambiare marcia se vogliamo restare in corsa".