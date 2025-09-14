I commenti. Coach Lionetti:: "Ho visto i segnali di una formazione in crescita»

"L’aspetto più bello è rappresentato dalla crescita della squadra". Valerio Lionetti, coach della Cbf Balducci, sottolinea alcune fasi del test contro San Giovanni. "È naturale - prosegue – che non si possano vedere i frutti in così poco tempo, però alcune piccole sensazioni e alcuni risultati sono arrivati, dobbiamo capire che siamo una squadra e dobbiamo lavorare d’insieme tutti quanti". È stato un test significativo. "Era importante – sottolinea Giorgia Caforio, libero della Cbf Balducci – confrontarci con una squadra del nostro stesso livello e da questo test ci portiamo a casa indicazioni positive, specialmente per l’approccio mostrato nei primi due set, quando siamo riuscite ad esprimerci al meglio. Anche nei due successivi, sebbene non siano stati a nostro favore, abbiamo messo in campo le nostre qualità. Rispetto alla precedente uscita abbiamo compiuto un passo avanti ed è il segnale che stiamo crescendo". Ed ecco l’opinione della statunitense Caroline Crawford, centrale della Cbf Balducci: "Credo di aver visto molti aspetti del nostro gioco di squadra in cui siamo stati efficaci. Al contempo penso che ce ne siano altri su cui possiamo ancora migliorare, in particolare sul fondamentale del muro. In alcune situazioni di gioco fuori sistema siamo arrivati un po’ in anticipo su alcuni dei loro attaccanti, ma siamo comunque riuscite ad aggiustarci durante il match. Ho anche visto che Bonelli ha fatto davvero un ottimo lavoro nella distribuzione del gioco a tutte le attaccanti, ed è stato molto positivo".