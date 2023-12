I commenti. De Cecco: "Noi non all’altezza». Blengini: "Hanno giocato meglio»

Duecento giorni esatti dopo gara5 della finale tricolore, l’Itas ri-batte 3-0 la Lube e anche stavolta fa male. Nonostante siamo solo in regular season, fa male. A fine match tutti evidenziano la superiorità globale dei dolomitici. Capitan De Cecco: "Il risultato parla chiaro, non siamo stati all’altezza in molti fondamentali. Non siamo riusciti a entrare in partita, per meriti loro, che sono partiti forte e hanno tenuto un buonissimo livello di gioco per tutta la gara, ma non solo. Abbiamo ricevuto male per lunghi tratti della partita, e quando abbiamo aggiustato la ricezione i nostri avversari erano già troppo lontani". L’opposto di riserva Motzo aggiunge: "Partita complicata, ma lo sapevamo. Loro molto bravi, mentre noi dobbiamo lavorare e molto sotto alcuni aspetti. Complimenti comunque a Trento che ha giocato bene per tutta la gara, difendendo tanto e sfruttando al massimo ogni occasione che gli abbiamo concesso".

L’analisi di coach Blengini: "Trento ha giocato molto meglio di noi, col servizio ci ha staccato subito da rete, e quello ha fatto una differenza enorme in loro favore. In quei frangenti devi riuscire a sopperire in attacco in maniera veramente importante, quindi per noi è stato davvero difficile rimanere in partita, riuscire a cambiare l’inerzia. Sapevamo che l’avversario era di qualità, sapevamo che sarebbe servita una prestazione super per fare risultato. Non ci siamo riusciti – conclude il coach biancorosso –, merito a loro". Queste le parole del tecnico ospite Soli: "È stata una partita di grande sostanza, fra battuta e ricezione siamo stati bravi a forzare un po’ la mano, riuscendo ad agevolare il nostro sistema di muro-difesa. Abbiamo avuto la giusta pazienza anche nel giocare più volte l’azione di attacco e tenuto sempre a distanza di sicurezza l’avversario".

an. sc.