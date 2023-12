I commenti. De Cecco: "Una bella vittoria». Blengini: "Abbiamo battuto male»

A fine match ecco capitan De Cecco: "Una bella vittoria per continuare nel nostro importante percorso. Questa (ieri, ndr) sera anche chi solitamente gioca meno ha avuto la possibilità di scendere in campo ed essere protagonista, dunque bene così. I nostri avversari hanno giocato una buona gara, riuscendo a tenere un buon livello di gioco per tutta la durata della sfida. Noi dal canto nostro abbiamo sfoderato una buona prestazione in tutti i fondamentali, trovando delle buone battute nei momenti importanti".

Larizza: "Oggi (ieri, ndr) era importante riuscire a conquistare il risultato pieno, quindi direi che abbiamo assolto al nostro chiudendo la gara col massimo scarto. Era la mia prima partita da titolare con la Lube, una gara speciale per me, che ricorderò di sicuro. Sono contento di aver dato una mano alla squadra, e anche se posso fare molto meglio, stasera mi godo il momento". Il pensiero di coach Blengini: "Abbiamo battuto male per lunghi tratti della partita, con poca incisività e in alcuni momenti con troppi errori. Maaseik, come Praga, è una squadra contro cui devi giocare bene per riuscire a vincere. Nel finale ha fatto la differenza a nostro favore proprio un turno al servizio di Lagumdzija, e più in generale dico che a tenerci bene in partita è stata l’efficacia del nostro attacco".

an. sc.