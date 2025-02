I commenti. Medei: "Poco solidi, ma un calo ci può stare»

È una Lube delusa quella che esce dal campo del PalaPanini con una sconfitta che, tutto sommato, cambia poco le carte in tavola della regular season. "Una giornata no – ha raccontato Marko Podrascanin – in un PalaPanini molto bello. Modena ha battuto forte, ha preso le righe, ha avuto coraggio. Noi abbiamo provato a cambiare formazione e a girare il match, ma sono stati più bravi di noi. Adesso tra Europa e campionato ci aspetta un periodo importante, dobbiamo mettere la testa sulle prossime partite". Sulla stessa linea d’onda Giampaolo Medei, coach della Lube che non è riuscita a esprimersi come nelle ultime uscite: "Modena credo abbia fatto una delle migliori partite della stagione, mentre noi non siamo stati solidi. Poteva succedere di avere un calo dopo un periodo sempre giocato a buon livello. In battuta ci hanno messo enorme pressione, per quello ho giocato con quattro ricevitore da un certo punto in poi. Come ho già detto, dopo la Coppa Italia la Lube è diventata un avversario che rende le squadre più motivate, batterci è un traguardo ‘appetitoso’, quindi da qui in avanti dobbiamo aspettarci queste difficoltà contro tutti. Era un po’ che non uscivamo sconfitti e ora dobbiamo solo pulire la testa e concentrarci sulle prossime sfide".

Così Così invece l’ex Lube Alberto Giuliani dopo la vittoria della sua Modena: "La tecnica e la tattica sono importanti, specialmente quelle in attacco. Siamo stati più pazienti nelle situazioni scontati e i ragazzi lo hanno fatto. Bravi davvero, una soddisfazione meritata. Una vittoria che mi dà gioia, non mi arrabbierò mai dopo un successo. Dico solo che ci vuole tempo, le squadre devono avere il tempo di amalgamarsi e per assimilare la mentalità con cui lavorare: ora non dobbiamo tirare i remi in barca ma continuare così. Più che blindare il settimo posto dobbiamo guardare al prossimo match e a creare qualità con continuità: dalla vittoria con la Lube ci portiamo dietro la pazienza che ci ha fatto risolvere punti importanti".

a. t.