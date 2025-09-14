I magnifici sette della Lube: "Vetrina mondiale per i ragazzi"

Il Mondiale dell’Italia comincia questo pomeriggio misurandosi alle 15.30 (diretta anche in chiaro su Rai2) contro l’abbordabilissima Algeria. Ieri sono state giocate varie partite, compreso il 3-0 con cui la Bulgaria di Blengini ha superato la Germania, trascinata dai 28 punti di un super Nikolov (15 nel primo set finito 40-38!). Sempre ieri Giuseppe Cormio, direttore generale della Lube, ha voluto dire la sua sulla rassegna iridata. In particolare sulla presenza di sette atleti biancorossi nelle Filippine, totale che ha eguagliato il record del 2022 (e potevano essere otto se Loeppky non avesse rinunciato in quanto sta per diventare papà per la terza volta). Il dg, da esperto uomo di volley, ha voluto inoltre analizzare le avversarie degli azzurri campioni in carica, escludendo un po’ a sorpresa la Polonia.

Cormio, ben sette tesserati della Lube al Mondiale, una soddisfazione che ripaga il club di una preseason a ranghi ridotti?

"Siamo molto contenti che tanti dei nostri ragazzi abbiano trovato sbocco nelle rispettive selezioni, quasi tutti. Qui a Civitanova c’è Eric Loeppky che ha rinunciato alla convocazione del Canada per motivi familiari. Stringeremo i denti per parte della preparazione, ma poi ritroveremo all’Eurosuole Forum degli atleti sicuramente arricchiti da questa esperienza".

Anche Gargiulo dentro, lo staff azzurro non si è voluto privare di lui…

"Prima dell’infortunio Giovanni era quasi titolare, come ha dimostrato la parte finale della Vnl. Una sua assenza nelle Filippine ci sarebbe dispiaciuta tanto perché quando è venuto qui l’anno scorso, esattamente 12 mesi fa, mi ricordo che io gli dissi che il suo obiettivo non era far bene nella Lube, anche perché lo davo per scontato, semmai era arrivare a vestire in pianta stabile la maglia della nazionale. Questo cammino si è compiuto. Dopo la convocazione, l’atleta mi ha scritto un bellissimo messaggio di ringraziamento".

Qual è la squadra da battere e quale potrebbe essere la rivelazione del Mondiale 2025?

"Sbaglia chi pensa che faremo una passeggiata e arriveremo agevolmente alle semifinali, alla finale, o addirittura a vincere. Questo è un campionato molto equilibrato. Con l’infortunio di Lavia, l’Italia ha perso una freccia importante! Quindi credo che sarà una battaglia tra Stati Uniti, Brasile, la stessa Italia e la Francia su tutte. Per quello che riguarda la sorpresa, non saprei. Negli ultimi anni e nelle ultime manifestazioni spesso la sorpresa è venuta fuori dal Sud America. È stata l’Argentina a privare di alcune gioie l’Italia. Mi auguro che non accada di nuovo perché è la squadra che forse gli azzurri dovranno incontrare negli ottavi".