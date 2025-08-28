I test estivi. Il 17 settembre via alle prove di campionato. All’Eurosuole Forum sarà di scena Perugia

I tifosi della Lube dovranno attendere poco meno di tre settimane per la prima uscita amichevole dei vice campioni d’Italia (a ranghi ridotti). Mercoledì 17 settembre all’Eurosuole Forum verranno inaugurati i test estivi sfidando i campioni d’Europa di Perugia. Il 23 in casa seguirà il derby con Banca Macerata Fisiomed, unica rivale di A2 infilata negli impegni pre SuperLega. Il 25 di nuovo la Sir, però al PalaBarton Energy. Il 27 al PalaCiarapica di San Severino i biancorossi si misureranno con la Valsa Group Modena allenata dal settempedano Giuliani. Ottobre si aprirà con la doppia sfida contro la Yuasa Battery Grottazzolina: in trasferta il primo, di mercoledì e replay sabato 4 all’Eurosuole Forum. Nel weekend successivo la Lube (finalmente al completo) sarà protagonista alla Jesi Volley Cup con altri club di SuperLega come Milano, Piacenza e Grottazzolina. Il 19 ottobre semaforo verde per l’81° campionato di A1 di pallavolo maschile e sarà derby al palas civitanovese contro Grottazzolina.

an. sc.