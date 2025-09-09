I tifosi della Lube fanno festa in spiaggia

La prima domenica di settembre, all’insegna del "Lube nel Cuore Day", ha lasciato in eredità la consapevolezza del solido senso di appartenenza e l’euforia per la condivisione della fede biancorossa. Una bella giornata tra appassionati di volley e fans dei vice campioni d’Italia, sicuramente una dimostrazione di attaccamento alla Lube che gli stessi giocatori di coach Medei hanno potuto toccare con mano sulla spiaggia dello chalet pizzeria "Ai Due Re" di Civitanova.

La festa è stata caratterizzata dal debutto del Torneo di burraco (con otto tavoli riempiti dagli iscritti) e dalla terza edizione del "Lube nel Cuore on the beach", il torneo di volley 4vs4 sulla sabbia che ha visto al via 12 team. Quasi afona per l’incitamento, Giuliana Grifantini, presidente di Lube nel Cuore, dopo i ringraziamenti ha lanciato l’invito: "Vi aspetto tutti al palazzetto!". A sorpresa durante il torneo di beach è spuntato nientemeno che Marko Podrascanin. Con la sua simpatia il centrale ha sostenuto i team dando consigli tecnici e scherzando con i tifosi a più riprese. Tanti applausi al suo ingresso e durante le premiazioni, a cui hanno preso parte anche altri tre compagni di squadra del "Potke" come Mattia Boninfante, Francesco Bisotto e DaviTenorio.

Per la cronaca, questo il podio del torneo di beach volley. Prima classificata la formazione "Lu miraculu" composta da Andrea Marinelli, Marco Marinelli, Massimo Marinelli, Michele Lattanzi, Massimiliano Sileoni e Giulia Acquaticci; secondo posto "La bella e le bestie" che comprendeva Veronica Mazzoni, Rocco Lambertucci, Edoardo Sforza e Vittorio Talamo; terzo posto "Bravo tu, no grande tu" dei beachers Giulia Conestà, Andrea Gentili, Filippo Marzocchini, Domenico Schinelli, Simona Rampichini, Virginia Rampichini. MVP uomo Massimiliano Sileoni, MVP donna Veronica Mazzoni.

La festa in serata si è avvicinata alla conclusione con la cena, una conviviale che ha registrato l’adesione di oltre 100 supporter ed ha visto tra i tavoli Boninfante, Bisotto, Tenorio più alcuni membri di staff e dirigenza Lube. Non poteva mancare, come epilogo, la foto con la maxi-torta biancorossa, sormontata da fragole e panna.

Intanto questa appena iniziata è la terza settimana di ritiro pre-campionato per i giocatori biancorossi di coach Giampaolo Medei, l’ultima senza le amichevoli. Ad aiutare la Lube anche due ultra baby, due classe 2010. Sono l’opposto spagnolo Roger Monzo e lo schiacciatore ucraino Nazar Hetman.