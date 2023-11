IL 26 DICEMBRE. Malumore tra i tifosi per la gara alle 15.30

Tra un mese esatto, giorno di Santo Stefano, la Lube giocherà in casa contro Rana Verona e sarà l’ultimo turno del girone di andata. Fin qui nulla di strano, è abituale da anni che si giochi il 26 dicembre, sfruttando il fatto che sua maestà il calcio è fermo. Il guaio è che la Lega ha comunicato che l’incontro verrà disputato alle 15.30 per esigenze tv, insomma per la diretta su Rai Sport. Alle 15.30 il giorno di Santo Stefano? Cioè si giocherà mentre il 90% degli italiani sarà a tavola per festeggiare con parenti e amici. Tra i tifosi biancorossi sta serpeggiando il malumore per una decisione sulla quale la Lube non ha voce in capitolo, presa dalla Lega e che costringerà non pochi supporters a non venire al palazzetto e al limite vedere la gara da casa. La partita di Santo Stefano storicamente è occasione per incassi maggiorati, ma stavolta rischia di non essere affatto di festa per il botteghino del club.

an. sc.