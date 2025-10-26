Il Bisonte adesso ci riprova. A Firenze arriva Monviso

Il Bisonte Firenze, quattro partite finora giocate e cinque punti in classifica: un avvio di campionato niente male per una squadra rinnovata quasi del tutto che ha bruciato le tappe nel trovare l’intesa e imparare a conoscersi quasi a occhi chiusi. Dopo l’arrendevole sconfitta iniziale in casa col Chieri (1-3) sono arrivate infatti tre partite tutte grintose e lottate, e concluse al tiebreak: due vinte - a Pesaro sul difficile campo del Vallefoglia e in casa col Macerata – e una persa (ma a testa alta e fra gli applausi) nel derby con la Savino Del Bene.

Oggi, con inizio alle 17 di nuovo al Pala BigMat (diretta vbtv), la squadra di Federico Chiavegatti sarà chiamata a un impegno altrettanto gravoso (il primo di tre in sette giorni) contro il Monviso Volley (l’ex Pinerolo) che arriverà col dente avvelenato perché reduce da due sconfitte consecutive: a Perugia e in casa col Cuneo. Per non sciupare questo momento magico le fiorentine dovranno pertanto confermare quanto di buono hanno fatto vede finora: scendere in campo tranquille ma ‘affamate’, con pieno rispetto dell’avversaria ma senza alcun timore reverenziale, e saper reagire nei momenti di difficoltà che inevitabilmente si presenteranno.

Come, peraltro, si raccomanda anche il coach: "Veniamo da un’altra bella prestazione nel derby che ci ha fruttato un punto d’oro: è un risultato di cui dobbiamo essere orgogliosi e che ci dobbiamo tenere stretto. Col Monviso, però, affrontiamo una squadra che arriverà a Firenze con grande voglia di rivincita: ha giocato un paio di partite non al suo livello e quindi vorrà assolutamente rifarsi. È una squadra con dei buoni terminali in attacco, e un paio – Davyskiba e Malual - le conosciamo anche molto bene (sono due ex, ndr) e sappiamo che possono dare tanto fastidio. Ci aspetta quindi una partita che presenta tante insidie e che dovremo affrontare mettendo loro pressione fin dal primo punto, con la battuta, un buon muro-difesa e nella scelta dei colpi. Abbiamo fatto vedere di avere una bella varietà di soluzioni, e dobbiamo usarle tutte".

Quattro le ex in campo, tutte con la maglia del Monviso sulla cui panchina è stato confermato Michele Marchiaro: oltre alle citate Davyskiba e Malual, entrambe a Firenze nella passata stagione, vi sono anche Ilaria Battistoni, bisontina dal 2023 al 2025, e Amandha Sylves, che vi ha giocato per due annate fra il 2021 e il 2023. f.m.