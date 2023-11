Il Bisonte ci prova contro Velasco. Savino Del Bene, obiettivo cinquina

Passato e presente si rincorrono. Oggi alle 17 nella ottava giornata di campionato di A1 al Palazzo Wanny, ospite de Il Bisonte Firenze, arriva la Uyba Volley Busto Arsizio allenata da Julio Velasco, nuovo c.t. della Nazionale femminile, uno dei più vincenti nella storia del volley italiano e mondiale, il cui incarico – in proiezione dei Giochi di Parigi 2024 – sarà ufficializzato martedì prossimo a Milano. Nel frattempo la squadra delle Farfalle che ha collezionato due vittorie nelle ultime due partite cercherà di alzare disco rosso alle bisontine che, invece, sono reduci da due sconfitte anche se nell’ultima, contro l’imbattibile Conegliano, hanno disputato un’ottima gara che lascia intravedere incoraggianti prospettive. Entrambe le squadre stazionano a metà classifica: Il Bisonte con 9 punti, l’Uyba con 7. Sarà una partita speciale anche per Carlo Parisi che ha allenato a Busto Arsizio per undici stagioni, fra il 2004 e il 2015, impreziosite da uno scudetto, unna Coppa Italia, una Supercoppa italiana e due Coppe Cev. Di quella squadra fece parte, dal 2011 al 2015 e dal 2018 al 2021 anche Giulia Leonardi, l’attuale libero e capitano de Il Bisonte. "Affrontiamo l’Uyba nel momento migliore della sua stagione – avverte Parisi -, la squadra è giovane ma sta giocando molto bene, rimanendo sempre attaccata alle partite".

La Savino Del Bene Scandicci, che oggi alle 17 affronterà in trasferta la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, è alla sesta partita in quindici giorni ed è reduce da un poker di vittorie, tutte per 3-0: due in campionato, altrettante in CEV Champions League. A conclusione di questo tour de force si rituffa ora in campionato contro un’avversaria sulla carta abbordabile che occupa il nono posto della classifica contro il terzo delle biancoblù. Due le ex in campo: la centrale Molinaro che ha giocato a Scandicci nella stagione 201920 e, dall’altra parte, l’opposto Diop che lo scorso anno indossava la maglia della formazione piemontese.

Oltre a queste, il tecnico del Cuneo Massimo Bellano, che è stato il primo allenatore a guidare la Savino Del Bene in A1 ed è rimasto a Scandicci dal 2014 al 2016. "Dopo la sfida di Champions League di mercoledì non abbiamo avuto tanto tempo per preparare questa partita – ammette Barbolini - quindi dovremo fare al meglio quello che sappiamo fare. Ci attendiamo una gara complicata, loro sono una buona squadra e avranno bisogno di una vittoria per riscattare la brutta sconfitta subita con Trentino". TV – Sia la partita de Il Bisonte che quella della Savino Del Bene sono visibili in diretta, previo abbonamento, sulla piattaforma Volleyball World TV.

Franco Morabito