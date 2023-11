Il Bisonte con il cuore. Battaglia al quinto. E Roma si arrende

IL BISONTE FIRENZE

3

ROMA VOLLEY CLUB

2

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri ne, Ribechi, Ishikawa 21, Leonardi (L), Battistoni 1, Alsmeier 26, Lazic 10, Mazzaro 4, Graziani 15, Agrifoglio, Kraiduba 2, Stivrins 7. All. Parisi.

ROMA: Bici 16, Madàn Rosales ne, Bechis 3, Rivero 17, Ciarrocchi, Plak 21, Ferrara (L1), Rucli 8, Valoppi, Talamonti (L2) ne, Bia 6, Melli ne, Schwan 1, Muzi ne. All. Cuccarini.

Arbitri: Papadopol – Piana.

Parziali: 25-22, 25-27, 25-23, 22-25, 15-12.

"Non ci posso credere", scuote la testa sconsolato Carlo Parisi dopo l’ennesimo errore al servizio delle sue ragazze nella quarta frazione. Preludio a una sconfitta che avrebbe fatto davvero male. Credici Carlo, credici, invece, come direbbe Panariello, perché alla fine Il Bisonte si prende al tie break il terzo successo consecutivo dopo una partita ’pazza’, durata oltre due ore e mezzo. Partita che alla fine ha messo in mostra l’attuale volto della squadra gigliata. Squadra che ci ha creduto, andando sopra anche alle attuali difficoltà e questi due punti valgono davvero oro e hanno un peso specifico altissimo, soprattutto per il futuro. Su tutte Ishikawa che ha sbagliato veramente poco, rispetto a quanto visto. Ma alla fine, come detto, conta il successo che Il Bisonte si è meritato.

Dopo un lunghissimo tira e molla, con set in fotocopia decisi due per parte, si andava al quinto e decisivo parziale.

Sul filo dell’incertezza anche la quinta frazione, con Il Bisonte che provava a scappare (5-3), ampliando il vantaggio (8-5), salvo poi fermarsi di nuovo e ripresa a 10. Il grande cuore fiorentino riusciva nell’impresa di rimettere il naso avanti (13-11). Un ace sporco d Battistoni, contestato da Roma (tocco di Rivero) valeva il match point chiuso da Alsmeier (15-12).

Gi. Mar.