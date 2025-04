Il Bisonte Firenze rinforza il centro con Ana Maleševic per il prossimo campionato

Prima la "banda", ora per il prossimo campionato Il Bisonte Firenze sta (ri)costruendo il centro. Dopo la conferma della ventenne Nausica Acciarri, alla corte di Federico Chiavegatti arriva un’altra giovane, al debutto in Italia, che vanta credenziali di tutto rispetto: la serba Ana Maleševic, 23 anni compiuti il 30 marzo, protagonista nella scorsa stagione in Romania con la maglia del Csm Târgoviste: squadra con cui è arrivata fino ai quarti di Challenge Cup. Dal 2022 è anche nel giro della sua Nazionale: il ct Terzic l’ha inserita nella lista delle 30 per la Volleyball Nations League 2025, competizione che già disputò anche l’anno scorso.

Ottimi pure i suoi precedenti nelle Nazionali giovanili: nel 2021, a 19 anni, vince l’argento ai Mondiali under 20, poi nel 2022 un altro argento agli Europei under 21 (entrando nel sestetto ideale della manifestazione come miglior centrale) e l’esordio nella Nazionale maggiore partecipando ai Giochi del Mediterraneo, chiusi al terzo posto. Per quanto riguarda le sue caratteristiche Ana è la tipica centrale moderna, con la struttura fisica imponente – è alta 194 cm – che la rende temibile sia a muro che in attacco; ne Il Bisonte indosserà la maglia numero 12 ed è la quinta serba nella storia del club dopo Nada Ninkovic, Nataša Krsmanovic, Mina Popovic, tutte centrali come lei, e la quasi omonima Tijana Maleševic.

"Quando ho sentito il mio agente propormi Firenze mi è tornata in mente un’intervista di Mina Popovic di un paio di anni fa nella quale raccontava tante cose positive sulla famiglia de Il Bisonte e ho subito detto di sì. Sono davvero felice di avere questa opportunità nel campionato migliore del mondo: penso che sarà impegnativo ed entusiasmante. Il mio obiettivo per la stagione è giocare ogni partita a un livello superiore rispetto alla precedente: sta nascendo una squadra giovane e talentuosa e penso che potremo ottenere molto. Il campionato è duro ma saremo pronti a combattere, lavoreremo sodo e cercheremo di dare il massimo ogni volta: non vedo l’ora di incontrarvi tutti".

