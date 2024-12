Il Bisonte Firenze sfida la capolista Conegliano: occasione per ritrovare fiducia

Che sia un momento non facile per Il Bisonte Firenze lo testimoniano le tre sconfitte consecutive subite ad opera di Perugia, Busto Arsizio e Talmasson Fvg: ovvero tre squadre alla portata delle fiorentine che, oltretutto, hanno ogni volta gettato al vento incredibilmente la possibilità di vincere.

E come se non bastasse stasera alle 19 (diretta Dazn e vbtv) la formazione di Simone Bendandi scenderà in campo al PalaVerde contro la capolista Conegliano, in assoluto una delle migliori al mondo che vanta una striscia di ben venti vittore di fila (sedici in questa stagione) ed è al vertice della classifica con 36 punti e due soli set persi in 12 partite.

Paradossalmente, però, la sfida con una squadra così forte potrebbe essere l’occasione per le biancocelesti di sbloccarsi e di ritrovare quegli equilibri e quelle sicurezze presenti a inizio campionato ma che stanno a poco a poco svanendo.

La carica, in questo senso, arriva proprio da Bendandi: "Ci aspetta una partita molto dura, se non proibitiva: affrontiamo una squadra con giocatrici stellari e dobbiamo vederla come un’opportunità per giocare libere e ritrovare il nostro coraggio e la nostra continuità nel carattere cercando di metterle in difficoltà con la battuta e con un buon muro-difesa. L’errore più grosso sarebbe quello di andare a fare le vittime sacrificali: invece dobbiamo esaltarci per l’opportunità di giocare contro una squadra del genere, entrando in campo con il nostro spirito combattente".