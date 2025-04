Il Bisonte Firenze si rafforza con il ritorno di Jolien Knollema

Il ‘posto quattro’ de Il Bisonte Firenze per il prossimo campionato – il suo dodicesimo ininterrotto in A1 – si rafforza ancora. Dopo il ritorno di Francesca Villani e il nuovo arrivo di Alice Tanase la società del presidente Elio Sità e del patron Wanny Di Filippo annuncia infatti un altro prezioso tassello, già ben noto e apprezzato su piazza: quello di Jolien Knollema, la ventiduenne schiacciatrice olandese che indossò già la maglia biancoceleste per due stagioni, dal 2021 al 2023, prima di emigrare in Germania nelle file dello Stoccarda col quale, da titolare indiscussa, ha vinto un campionato, una Coppa nazionale e due Supercoppe debuttando anche in Champions League. Inoltre, con la Nazionale arancione, dopo aver giocato VNL e Mondiali, ha partecipato ai Giochi olimpici di Parigi e ha vinto il bronzo agli Europei. Nel suo palmarès pure la presenza, nel 2021, al campionato iridato under 20, entrando nel sestetto ideale della manifestazione come miglior schiacciatrice.

Un ritorno, quindi, assai importante per la squadra che l’aveva lanciata e un’arma in più a disposizione di Federico Chiavegatti che potrà così contare su una giocatrice che nel frattempo ha acquisito ancora esperienza e migliorato quelle qualità tecniche e fisiche che aveva già messo ripetutamente in mostra durante la precedente permanenza a Firenze.

"Sono davvero felice di tornare ne Il Bisonte e di giocare di nuovo in un campionato così importante come quello italiano - confessa -. Sono anche emozionata di ritrovare la società che mi accolse giovanissima e che mi ha sempre fatto sentire in famiglia, così come sarà fantastico rivedere i tifosi e tutte le persone che conosco. Ho già parlato con alcuni membri dello staff, è rassicurante sapere che molti quelli di allora lavorano ancora per la squadra: ciò dimostra quanto spirito e quanta energia ci siano in questo club. Nella prossima stagione spero di giocare a un grande livello, di mostrare ai tifosi la mia grinta e di dare tutto in campo, sempre con il sorriso".

Franco Morabito